Task force a Chiaia e nel centro storico: notte di controlli

Una serie di controlli sono stati effettuati dai carabinieri sia nel quartiere Chiaia che nel centro storico di Napoli. I militari hanno effettuato un servizio di controllo straordinario coinvolgendo la compagnia di Napoli Centro, il Nucleo radiomobile di Napoli e il Reggimento Campania. Al centro storico sono stati arrestati: un 27enne in vico Gerolomini colpito da un mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria francese con l'accusa di associazione a delinquere e furto aggravato.

Un 22enne arrestato ai Quartieri spagnoli in via Cedronio perché maltrattava la madre 41enne per ottenere soldi da spendere in droga. L'ultima aggressione ha costretto la donna a ricorrere alle cure dell'ospedale “Pellegrini” dove è stata medicata e le sono state diagnosticate ferite guaribili in 10 giorni. Nel corso dei controlli stradali eseguiti, invece, sono state contestate 101 infrazioni al codice della strada che hanno portato a sanzioni amministrative per 141.335 euro; tra quelle più frequentemente contestate ci sono 46 casi di circolazione senza copertura assicurativa, che hanno portato al sequestro di altrettanti veicoli.

Scoperti, identificati, sanzionati e allontanati dalle zone più frequentate della movida 10 parcheggiatori abusivi. Segnalati al Prefetto quali assuntori di stupefacenti tre soggetti trovati in possesso di modiche quantità di marijuana e hashish detenute per uso personale.