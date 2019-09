Tartaruga gettata viva in un sacchetto della spazzatura: la scoperta a Napoli

“Alla presenza dell’amministratore di Asia Francesco Iacotucci, abbiamo compiuto un sopralluogo presso il sito di trasferenza di via Brecce. Ci è stata mostrata una tartaruga. E’ arrivata al sito di via Brecce in un sacchetto dell’immondizia. Qualcuno la aveva gettata viva nella spazzatura. Gli operai si sono accorti di lei giusto in tempo riuscendola a salvare prima che la macchina del compattatore la schiacciasse. Il personale del sito l’ha adottata ed è stata ribattezzata Fortuna". E' quanto rendono noto il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e i consiglieri comunali del Sole che Ride Stefano Buono e Marco Gaudini.

"In questo caso si tratta di un atteggiamento incivile e criminale ma sono molti i modi di fare che creano problemi e rallentamenti al personale del sito. Ringraziamo particolarmente sia lo staff che la direzione dell’Asia per averci consentito di visitare il sito e, soprattutto, per aver salvato la tartaruga. Gli animali vanno tutelati, sempre. Chi se ne disfa in questo modo è solo un vile barbaro”, concludono Borrelli e Gaudini.