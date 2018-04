Pomigliano, scoperta in villa comunale una pericolosa tartaruga azzannatrice

I carabinieri forestali, a Pomigliano d'Arco, hanno ritrovato e sequestrato esemplare di tartaruga azzannatrice che era stata abbandonata nella villa comunale.

La scoperta è avvenuta in seguito ad una segnalazione. L'animale era una chelydra serpertina, la cosiddetta “tartaruga azzannatrice”, annoverata tra gli esemplari considerati pericolosi per la pubblica incolumità e della quale è vietata la detenzione.

Specie originaria del Nord America, non è chiaro come possa essere arrivata nella villa comunale. L'esemplare, in un primo momento portato in un poliambulatorio veterinario del luogo, è stato successivamente trasferito allo Zoo di Napoli.