Taxi, in arrivo a Napoli tariffe speciali per spostarsi durante l'emergenza Covid

Sono in arrivo a Napoli le "Tariffe Covid" dei taxi, con prezzo fisso e sconti, per spostarsi in città durante l'emergenza Coronavirus.

Le agevolazioni saranno di tre tipi: una “Tariffa Quartiere” da 6 euro, per spostarsi all'interno della stessa zona, una Tariffa Covid “da Posteggio a Posteggio”, anche questa al costo di 6 euro, con diversi percorsi, a prezzo fisso garantito, ad esempio dall'Ospedale Monaldi a via Nicolardi (questa opzione non è valida con le corse originate da chiamata Radiotaxi). Infine, per tutte le corse che non rientreranno in queste due tariffe, ci sarà uno Sconto Covid sul prezzo della corsa a tassametro, fruibile anche per le corse generate da chiamata Radiotaxi. Questa prevede che le corse di importo fino a 7 euro si pagheranno 5 euro, mentre le corse di importo superiore a 7 euro beneficeranno di uno sconto di 2 euro.

Tutte e tre le tariffe saranno attive dalle 7 del mattino alle 19 di sera, esclusi i festivi, e saranno applicate su richiesta del cliente.

Le tariffe Covid - rende noto Muoversi in Campania - sono state decise durante una riunione al Comune di Napoli e dovrebbero diventare operative a partire da metà maggio, appena uscirà la delibera.

La Tariffa Covid da 6 euro da Posteggio a Posteggio, valida dalle 7 alle 19, tranne i festivi, non si potrà prenotare tramite Radiotaxi, ma per usufruirne bisognerà recarsi direttamente al posteggio taxi. I passeggeri potranno individuare i taxi che effettuano questo servizio dall'avviso che sarà esposto sul parabrezza. Si tratta di posteggi taxi per lo più già esistenti, ad eccezione di quello di Pianura che sarà realizzato ex novo all'altezza della seconda rotonda di via Montagna Spaccata.

Questi tutti i tragitti disponibili a 6 euro con la Tariffa Covid Posteggio:

Posteggio Campi Flegrei verso Posteggio Bagnoli -Posteggio ex Cinema Med-Posteggio Torretta e viceversa

Posteggio Pianura (che sarà istituito all'altezza della seconda rotonda di Via Montagna Spaccata) verso Posteggio Epomeo -Posteggio Campi Flegrei – Posteggio Loggetta e viceversa

Posteggio Poggioreale verso parcheggio-Piazza Carlo III– Posteggio San Giovanni– Posteggio Piazza Leone e viceversa

Posteggio Capodichino verso Posteggio Piazza Leone-Posteggio Piazza Carlo III-Posteggio piazza Nazionale e viceversa

Posteggio Brin verso Posteggio Piazza Nicola Amore-Posteggio San Giovanni-Posteggio Via Depretis e viceversa

Posteggio Porta Grande verso Posteggio Piazza Cavour-Posteggio Piazza Carlo III-Posteggio Piazza Dante e viceversa

Posteggio Chiaiano verso Posteggio Scampia-Posteggio Via Nicolardi-Posteggio Villa Russo e viceversa

Posteggio Ospedale Monaldi verso Posteggio Arenella-Posteggio Via Nicolardi-Posteggio Rossini e viceversa.