Taxi, via alle tariffe fisse a Napoli in determinate fasce orarie e zone

Da oggi giovedì 28 maggio, e per i prossimi 30 giorni, sarà possibile spostarsi a Napoli in taxi a 6 euro, in determinate fasce orarie e zone, grazie alle "Tariffe Agevolate Taxi".

I taxi che effettuano il servizio saranno riconoscibili dall'avviso esposto sul cruscotto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tre le formule offerte ai viaggiatori, che prevedono prezzi fissi o sconti per spostarsi nella città di Napoli: la "Tariffa Agevolata Quartiere" (6 euro), la Tariffa "da Posteggio a Posteggio" (6 euro) e lo "Sconto taxi a tassametro".