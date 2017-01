Targhe coperte per sfuggire alla ztl di Castel dell'Ovo: il servizio di Luca Abete

Targhe coperte, mediante espedienti di ogni genere, per sfuggire al controllo delle telecamere della ztl di Castel dell'Ovo ed evitare così una multa.

Questo è quanto hanno mostrato le telecamere di Striscia la Notizia nel servizio firmato dall'inviato in Campania Luca Abete.

Decine di guidatori che mettono in scena espedienti piuttosto pittoreschi e fantasiosi per non essere beccati: c'è chi copre la targa con la borsa, chi con il casco, chi con una cartellina, chi usa lo scotch per celare solo alcune cifre, chi apre il portellone dell'auto, chi entra in retromarcia.

"Incredibili espedienti per superare indenni la ztl. Avvistate targhe timide in zona a traffico limitato: per fortuna i conducenti di auto e scooter ne inventano di ogni tipo per evitare il trauma della telecamera", il commento ironico di Luca Abete sulla propria pagina Facebook.