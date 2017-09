Salvò dei ragazzi e annegò a Paestum: una targa per ricordarla

Il comune di Sant'Anastasia ha deciso di dedicare una targa a Raffaella Esposito Alaia, la 34enne che il 15 luglio scorso si è tuffata per salvare due ragazzi finendo però annegata nelle acque di Paestum. Alla giovane operatrice sociale andrà il ricordo della cittadina ai piedi del Vesuvio per il coraggio espresso nel salvare due dei bambini di una comunità di Acerra a lei affidati.

«Per l'atto eroico compiuto e per aver messo al primo posto la vita dei due ragazzi sacrificando la propria, ho annunciato la volontà dell'amministrazione di dedicare alla donna una targa, ma solo se la famiglia esprimerà il proprio consenso. Una targa per una ragazza modello, esempio di vita e di professionalità, ricca di valori come l'altruismo, la generosità e la solidarietà». Così ha motivato la volontà dell'amministrazione il primo cittadino Lello Abete.