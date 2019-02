Lavori metro al Plebiscito, il Comune vince sul Governo

Sono stati motivo di discordia in città e anche con il Governo centrale. Il Tar, però, ha dato il via libera ai lavori per la Linea 6 della Metropolitana in piazza del Plebiscito, per realizzare griglie di areazione. Nonostante l'ok della Sovrintendenza, il Ministero della Cultura aveva posto un veto sui lavori, accogliendo anche il disappunto di una parte della società civile, preoccupata che l'opera potesse deturpare la piazza simbolo di Napoli. Il Comune, dal canto suo, ha sempre difeso il progetto che non prevede ulteriori scavi, ma l'utilizzo di quelli già realizzati in occasione dei Mondiali del 1990. "Siamo molto soddisfatti, eravamo convinti delle nostre ragioni. - ha affermato il sindaco Luigi de Magistris - Avevamo cercato subito un dialogo con il Ministero, senza ottenerlo. L'autorità giudiziaria ci ha dato ragione. Questa amministrazione lavora con professionalità e nel rispetto delle leggi".