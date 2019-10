Tangenziale di Napoli: per completare i lavori serviranno altri 90 giorni

Nella notte tra venerdì e sabato, allo scoccare della mezzanotte, pedaggio gratis per chi viaggia in Tangenziale, sino alla fine dei lavori.

Proseguono intanto le verifiche ed esiste un cronoprogramma dei lavori. La riduzione a due corsie disposta da Tangenziale di Napoli S.p.A. sul viadotto Capodichino - a seguito della indicazione del Mit di operare verifiche di sicurezza ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni - "tra le progressive km. 17+700 e km. 19+100 in entrambe le direzioni est-ovest (Capodichino - Pozzuoli), con la conseguente riduzione delle banchine laterali nelle rampe, immediatamente in uscita est ed immissione in ovest dello svincolo di Corso Malta" terminerà alle 24 del 31 dicembre 2019, come riporrta AdnKronos. È quanto si legge nell'ordinanza 5/2019 della società: "Per il completamento delle verifiche di sicurezza si stimano necessari circa 90 giorni".

Limitazioni

Altra limitazione, riportata nell'ordinanza 4/2019 di Tangenziale, prevede "il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate nei tratti autostradali Fuorigrotta/Corso Malta in direzione est-Autostrade e Corso Malta/Capodimonte in direzione ovest-Pozzuoli". Il termine del divieto per tali mezzi è fissato per il 20 gennaio 2020. I divieti saranno osservati dalla Polizia Stradale della Polizia di Stato".