Tangenziale di Napoli, pedaggio gratis sempre più vicino: arrivano conferme

"L'amministratore di Tangenziale non ha escluso che possa essere accolta la proposta del sindaco Luigi de Magistris di annullare temporaneamente il pedaggio. In questo momento (a causa dei lavori) pagare il pedaggio è ancora più ingiusto del solito. Bisogna ricordare che siamo gli unici in Italia a pagare per la Tangenziale", spiega ai microfoni di NapoliToday Nino Simeone, Presidente della Commissione comunale ai Trasporti, al termine del vertice in comune su Tangenziale a cui hanno preso parte gli assessori Mario Calabrese ed Alessandra Clemente, il Capo di Gabinetto Attilio Auricchio e e la Società Tangenziale con l'Amministratore delegato Riccardo Rigacci. Tangenziale si è impegnata a discutere con il ministro dei Trasporti De Micheli la possibilità di consentire il pedaggio gratuito sino al termine dei lavori.

Motivi della riduzione di carreggiata

La Società, dopo aver ribadito che con i provvedimenti finora adottati sono garantiti livelli di sicurezza per la circolazione veicolare sul viadotto Capodichino, ha illustrato le motivazioni che hanno portato alla riduzione di carreggiata a partire dalle ore 24 di venerdì 18 ottobre. Tangenziale ha anche illustrato tutte le azioni messe in atto finora attinenti sia alle verifiche strutturali che alle attività di manutenzione ed ha anche comunicato di aver ulteriormente ampliato, in questi giorni, le attività di ispezione e verifica sul tratto autostradale interessato. Per queste ulteriori analisi tecniche sono stati coinvolti importanti esperti del settore al fine di individuare possibili, diverse soluzioni di viabilità sul viadotto tali da ridurre i disagi per la cittadinanza e ristabilire la normale viabilità nei tempi più brevi. I primi esiti di queste ulteriori verifiche arriveranno al tavolo, che resta convocato in maniera permanente, già la prossima settimana.

Preoccupazione

"Abbiamo improvvisamente appreso che Tangenziale doveva restringere in modo dirompente un viadotto, un ponte centrale dell'asse viario - aveva spiegato questa mattina il sindaco - La prima domanda è: era qualcosa di già programmato? Nel caso allora dovevano concordarne i tempi e modi con Comune e Prefettura. In alternativa: è qualcosa di particolarmente urgente? C'è un pericolo imminente? Allora qualcosa in più dovremmo saperlo. Soprattutto se consideriamo che Tangenziale introita circa 100 milioni all'anno di soldi dei napoletani".

Commissione d'inchiesta

"Hanno scoperto l’acqua calda – sottolinea in un post social il noto legale Angelo Pisani a proposito dei problemi di sicurezza riscontrati – ma ora la magistratura sequestri cautelativamente tutto e controlli l’intera Tangenziale per evitare pericoli. Solo la fortuna ha evitato altre stragi sulla Tangenziale di Napoli ed ora vogliamo una commissione d’inchiesta per garanzie reali e interventi seri, non come Genova o Avellino".