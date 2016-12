Tangenziale, niente aumento del pedaggio: resterà a 95 centesimi

La tariffa della tangenziale di Napoli resterà invariata per auto e moto nel 2017. I decreti, come riporta Il Mattino, sono stati firmati dai Ministri Delrio e Padoan sull’adeguamento delle tariffe autostradali in tutta Italia.

Il pedaggio resta dunque fermo a quota 95 centesimi e non arriverà ad 1 euro, come temevano i pendolari. Gli aumenti riguarderanno solo i mezzi pesanti, ovvero i camion, gli autotreni ed altre tipologie simili.