Tangenziale di Napoli, la situazione traffico di martedì 22 ottobre

Sulla Tangenziale di Napoli, per lavori, sono segnalate code tra le uscite Vomero e Corso Malta verso Capodichino con code in ingresso allo svincolo Vomero e tra le uscite Secondigliano e Corso Malta in direzione Pozzuoli, con code in ingresso allo svincolo Corso Malta.

Per traffico intenso, la circolazione è rallentata tra le uscite Agnano e Fuorigrotta verso Capodichino e tra gli svincoli Camaldoli e Fuorigrotta verso Pozzuoli.

Si registrano anche code in uscita allo svincolo Fuorigrotta in ambo i sensi ed Agnano verso Pozzuoli per traffico intenso sulla viabilità esterna.