Tangenziale di Napoli: "Pedaggio illegittimo e ingiustificato"

"Pagare il pedaggio della Tangenziale di Napoli per uscire dalla cinta urbana è lesivo della concorrenza e gli Stati membri devono revocare le concessioni. Si è stabilito così oggi a Strasburgo con un finale thrilling". Così Fulvio Martusciello che ha presentato l'emendamento del provvedimento sulla concorrenza.

"l termine della votazione infatti - afferma Martusciello del gruppo Ppe - il presidente dell'assemblea Sassoli aveva proclamato il punto 135 non approvato, poi di fronte a richieste di verifica si è proceduto al voto elettronico dal quale è risultato invece che l'emendamento era approvato. In realtà già nella giornata di ieri alcuni gruppi avevano chiesto la votazione per parti separate, facendo intravedere la possibilità che votassero contro. Ora la palla passa al governo italiano che deve mettere in pratica, pena la procedura di infrazione, quanto votato dal Parlamento".

Come ha fatto sapere il presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania, Armando Cesaro: "Lo avevamo sempre sostenuto: il pedaggio della tangenziale di Napoli è illegittimo oltre che ingiustificato. Ora, grazie all’emendamento presentato, questa insopportabile gabella dovrà finalmente essere cancellata. Questa è la politica dei fatti di Forza Italia e della sua classe dirigente".