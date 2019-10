Tangenziale di Napoli, da venerdì pedaggio gratis

Il pedaggio della Tangenziale di Napoli sarà gratis a partire da venerdì 25 ottobre.

Il provvedimento non sarà permanente ma durerà fino alla fine dei lavori straordinari, in corso sul viadotto di Capodichino, che hanno portato alla riduzione della carreggiata da tre a due corsie.

Al termine del vertice che si è tenuto nel pomeriggio di mercoledì a Palazzo San Giacomo, il Presidente della Commissione comunale Trasporti Nino Simeone ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'argomento: "La società ci ha assicurato che si tratta di normali verifiche che si fanno periodicamente, quindi non ci sono rischi di nessun tipo. Ci sono due scenari: se le verifiche non dovessero far emergere criticità, il cantiere potrebbe essere rimosso già nei prossimi giorni. Ma se emergesse la necessità di interventi di manutenzione, allora bisognerà valutare i tempi di intervento".