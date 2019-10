Tangenziale, l'ad Rigacci: "Ponte sicuro. Fine lavori entro Natale"

"Il viadotto Capodichino è sicuro e contiamo di terminare i lavori entro Natale". Così l'amministratore delegato di Tangenziale di Napoli s.p.a. nel corso della Commissione comunale Infrastrutture e trasporti ha fatto il punto sui lavori.

"Il ponte non ha problemi di sicurezza. Venerdì abbiamo effettuato un sopralluogo congiunto insieme al Miinistero dei Trasporti. Da quel momento lì abbiamo iniziato una serie di attività per sottoporre il ponte ad un vero e proprio check up e queste attività sono quasi in fase di completamento. Il cantiere è attivo, ci sono tre imprese impegnate sul campo che stanno eseguendo interventi di manutenzione, e una di queste sta progettando anche un nuovo sistema di smaltimento delle acque. La chiusura notturna dello svincolo Corso Malta è necessaria per eseguire queste operazioni. Stiamo valutando se proporre al Mit soluzioni di cantierizzazione alternative. Il viadotto ha situazioni puntuali di degrado, ma si tratta di un viadotto curato constantemente con la giusta attenzione. Entro lunedì avremo il progetto per il completamento dell'opera, per poi effettuare ulteriori approfondimenti. In Tangenziale dobbiamo essere molto sicuri in termini di infrastrutture, anche in virtù di quanto accaduto a Genova nel 2018. Contiamo entro Natale di completare tutti i lavori. Su quel ponte si lavora giorno e notte, anche nel fine settimana. Siamo consapevoli dell'impatto sulla viabilità cittadina del viadotto Capodichino", ha spiegato Rigacci.

Concessionari pubblici

"I concessionari nel nostro Paese - spiega Cantone il presidente dell'Anticorruzione - si comportano da proprietari più dei proprietari stessi, e non c'è nessuno che li controlla. Tutto ciò che accade è il frutto di una crisi della politica. Esistono degli strumenti per verificare se ci siano, all'interno dei cantieri, delle estorsioni, non diamo sempre la colpa alle istituzioni. In questo Paese nessuno crede davvero ai tempi che vengono dati, infatti quando vengono rispettati fanno notizia".