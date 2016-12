Tangenziale, niente aumento: "Ma il pedaggio va abolito"

“Per ora abbiamo vinto, ma ora bisogna lavorare uniti, tutti insieme, per abolire il pedaggio della Tangenziale per evitare che il prossimo anno l’aumento, che, quest’anno, ha interessato solo i camion, nel 2018 possa essere esteso anche ad auto e moto”. Lo hanno detto i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e i consiglieri comunali Stefano Buono e Marco Gaudini.

"Di fronte a un pedaggio che tutti i napoletani vedono, giustamente, come un sopruso, non devono esserci divisioni ma la massima unità d’intenti, a tutti i livelli istituzionali, per ottenerne l’abolizione”.