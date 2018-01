Paura sulla Tangenziale, fatta evacuare la galleria: auto esplosa

Momenti di panico, poco dopo le 8 di stamane, sulla Tangenziale di Napoli. In pieno orario di punta, con il flusso dei veicoli rallentato come di consueto dal traffico, un'auto ha preso fuoco ed è esplosa all'interno della Galleria Vomero, in direzione Capodichino.

Il transito delle auto si è immediatamente bloccato. I conducenti sono stati fatti scendere rapidamente dalle vetture incolonnate nel tunnel, e fatti proseguire a piedi fino all'imbocco. Una colonna di auto vuote che sono state poi in parte fatte spostare per consentire l'intervento di un mezzo dei vigili del fuoco.

Non sono ancora chiare le condizioni di chi era all'interno del veicolo che ha preso fuoco, ma dovrebbe essere rimasto illeso.

"Ho visto le fiamme avvolgere la vettura - racconta a NapoliToday un testimone - ad alcuni boati. Dopo si è scatenato il panico. Siamo stati fatti scendere dalle macchine e rifugiare all'esterno della galleria. C'era una puzza terribile".