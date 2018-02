Tangenziale di Napoli: "Piano neve ha funzionato. Circolazione garantita"

Ha funzionato il piano neve adottato dalla Tangenziale di Napoli per garantire la circolazione nella giornata di oggi, nonostante le avverse condizioni metereologiche.

"Sulla Tangenziale di Napoli - informa una nota - non si sono verificati disagi in quanto la circolazione è sempre stata garantita in funzione del 'piano neve' adottato dalla Società. Le chiusure temporanee degli svincoli di Camaldoli e Zona Ospedaliera si sono rese necessarie a causa delle difficoltà di circolazione all’esterno e quindi per prevenire inutili congestioni stradali sulla viabilità ordinaria. In ogni caso per Zona Ospedaliera è stato sempre garantito il transito dei mezzi di soccorso. La Tangenziale di Napoli è rimasta libera da neve grazie all'adozione del piano che prevede l'utilizzo di un congruo numero di mezzi dedicati (spazzaneve e mezzi spargisale)".