Tangenziale, chiude l'uscita di Zona Ospedaliera

La Tangenziale di Napoli informa che per tre notti consecutive resterà chiusa l'uscita di Zona Ospedaliera.

La chiusura è prevista da stasera 22 a sabato 25 novembre, con orario 22.00-06.00, sia per le auto provenienti da Capodichino che per quelle provenienti da Pozzuoli.

La chiusura è necessaria per lavori di ripavimentazione. In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli autostradali: in uscita da Pozzuoli: Camaldoli; in uscita da Capodichino: Arenella.