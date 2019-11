Tangenziale, sabato 9 novembre chiuso l'ingresso di Agnano

Per consentire le operazioni di manutenzione delle scarpate della cosiddetta Bretella Italia 90 (ovvero il raccordo che dall'incrocio tra via Agnano Astroni e via Scarfoglio consente l'immissione in tangenziale), nella giornata di sabato 9 novembre, dalle ore 8.00 alle ore 17.00 sarà interdetto al transito veicolare della strada.

La Polizia Locale garantirà supporto alla Tangenziale di Napoli per le operazioni di chiusura dell'imbocco della Bretella e presidio dello sbarramento. Per raggiungere la Tangenziale si consiglia di utilizzare l'uscita Fuorigrotta.