Ispezione sul viadotto Capodichino, chiuso tratto Doganella-Capodimonte della Tangenziale

Sulla Tangenziale di Napoli , per consentire l'attività di ispezione sul viadotto "Capodichino", prevista in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22 di oggi alle 6 di domani, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura.

In particolare sarà chiuso il tratto compreso tra Doganella e Capodimonte, verso Pozzuoli. Di conseguenza, saranno chiuse le aree di servizio "Doganella ovest" e "Scudillo ovest". In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria a Doganella, si potrà percorrere la viabilità ordinaria: Viale Umberto Maddalena, Via Nuova del Campo, Via Domenico D'Ambra, Via Arenaccia, Via Nicola Nicolini, Via Ponti Rossi, Via Capodimonte con rientro sulla Tangenziale a Capodimonte.

Chiusi anche gli svincoli di Capodichino Aeroporto, Doganella Viale Maddalena e Corso Malta, in entrata verso Pozzuoli. In alternativa si consiglia di entrare a Capodimonte. Sarà chiuso il tratto compreso tra Capodimonte e Corso Malta, verso Capodichino/autostrade, con contestuale chiusura dell'area di servizio "Scudillo est", situata all'interno del tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria a Capodimonte, si potrà percorrere la viabilità ordinaria: Corso Amedeo di Savoia, Via Santa Teresa degli Scalzi, Via Broggia, Piazza Cavour, Via Foria, Via Colonnello Lahalle con rientro sulla Tangenziale a Corso Malta.

Chiuso lo svincolo di Arenella, in entrata in entrambe le direzioni, verso Pozzuoli e in direzione di Capodichino/autostrade. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Corso Malta o a Camaldoli. Sarà chiuso infine lo svincolo di Capodimonte, in entrata verso Capodichino/autostrade. In alternativa si consiglia di entrare a Corso Malta.