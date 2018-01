Panico in Tangenziale, macchina contromano: automobilisti costretti allo slalom

Sconcerto tra gli automobilisti in Tangenziale questa mattina: come evidenziato dalla foto postata da un utente su facebook, una Fiat Punto ha percorso alcuni metri contromano, nei pressi dello svincolo che congiunge Tangenziale e autostrada. L'automobilista ha evidentemente ignorato i divieti d'accesso presenti all'imbocco della Tangenziale, rendendosi conto del misfatto quando ormai rappresentava già un pericolo per il traffico, molto intenso a quell'ora del mattino.



Dopo aver percorso - lentamente, per fortuna - alcuni metri, l'automobilista sbadato ha poi effettuato una manovra per riprendere il senso di marcia corretto.