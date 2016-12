Tangenti ai commercianti da parte del clan: tre arresti

Avrebbero chiesto in due occasioni soldi ai commercianti della zona di Chiaiano per avvantaggiare il clan Lo Russo. Carabinieri e polizia hanno così arrestato tre persone in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa del gip del tribunale di Napoli emessa su richiesta della Dda di Napoli.

Agli indagati, oltre alle estorsioni, sono contestati anche i reati di tentato omicidio e detenzione di armi. Nel corso di uno degli episodi oggetto delle indagini, risalente ai primi giorni di dicembre, per indurre la vittima a versare la tangente - secondo quanto ricostruito dagli investigatori - sono stati esplosi anche alcuni colpi di pistola all'indirizzo del commerciante e dei dipendenti. Gli investigatori hanno rinvenuto anche una pistola ed un kalashnikov con le munizioni.