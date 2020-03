Emergenza Coronavirus: "Necessari tamponi per Vigili del Fuoco e forze dell'ordine"

"E' incredibile che, ancora oggi, le nostre forze dell'ordine, i Vigili del Fuoco, siano, nella stragrande maggioranza dei casi, sprovvisti di guanti e mascherine. Si tratta di categorie esposte al contatto, che lavorano senza sosta per garantire la nostra sicurezza e che svolgono con spirito di abnegazione una funzione fondamentale. Il Governo ha il dovere di tutelare la loro salute ma sembra dimenticarsene". E' quanto affermano, in una nota congiunta, i deputati di Forza Italia della Commissione Affari Costituzionali Annagrazia Calabria, Lorena Milanato, Laura Ravetto, Carlo Sarro, Francesco Paolo Sisto, Annaelsa Tartaglione.

"Vista la gravità dell'emergenza, riteniamo necessario che vengano predisposti i tamponi per Vigili del Fuoco e forze dell'ordine, in modo da individuare i casi positivi, compresi quelli asintomatici, ed evitare che possano, loro malgrado, essere veicoli di contagio. Ci auguriamo che il Governo non perda tempo e agisca in fretta", concludono i parlamentari di FI.

