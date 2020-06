Tamponi agli ospiti della Rsa di Ercolano: tutti negativi

L'Asl Napoli 3 Sud comunica che i tamponi effettuati sugli ospiti della residenza per anziani 'Villa delle Camelie' di Ercolano hanno dato tutti esito negativo. Lo screening ha riguardato una delle Rsa della Campania attenzionate per dei casi di contagio tra gli ospiti che si sono registrati prima e dopo il lockdown.

L'allarme era scattato nel momento in cui era stato scoperto un nuovo caso di Coronavirus. Si trattava di una donna di 88 anni, residente in un altro Comune, e ricoverata nella casa di riposo di Ercolano. La donna al momento è asintomatica ma è stata comunque ricoverata in ospedale in ragione della sua età avanzata.