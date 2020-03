Coronavirus, parte la task force per i tamponi a domicilio dei pazienti

L’ASL Napoli 1 Centro ha predisposto 5 unità mobili (una per ogni due Distretti Sanitari di Base) che saranno equipaggiate con medici volontari, vere proprie task force che si muoveranno sul territorio cittadino dalle 8,00 alle 21,00 di tutti i giorni per fare tamponi a domicilio dei pazienti per i quali si sospetta un contagio COVID- 19 ovvero per i pazienti che hanno terminato il periodo di “quarantena” per i quali deve essere certificata la guarigione (è necessario eseguire due tamponi a distanza di 24 ore).

Altri medici affiancheranno anche le cinque Unità Operative di Prevenzione Collettiva per intensificare l’attività di sorveglianza sanitaria relativa ad ogni cittadino che risulta positivo ovvero in “quarantena” per contatto stretto. "I medici delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale - spiega Ciro Verdoliva - si muoveranno in maniera agile su tutto il territorio cittadino e saranno un tassello importante della nostra battaglia contro il contagio. In linea con gli indirizzi del Presidente de Luca stiamo intensificando tutte le azioni possibili, abbiamo il dovere di non tralasciare nulla perché questa guerra la dobbiamo vincere".

Criticità a Boscoreale

"Gravi criticità nell'applicazione del protocollo operativo sulla trasmissione dell'esito dei tamponi orofaringei, sottoscritto tra il Presidente della Conferenza dei Sindaci e l'Asl Napoli 3 Sud, con l'obiettivo di tenere aggiornati in maniera tempestiva e costante i sindaci circa i dati dei pazienti affetti da Covid-19", è quanto denunciato da Antonio Diplomatico, sindaco di Boscoreale, che ha inviato una al Presidente del Consiglio dei Ministri, al ministro della Salute, al presidente della Giunta regionale della Campania, al capo Dipartimento protezione civile nazionale, al coordinatore dell'Unità di Crisi della Regione Campania e al direttore generale dell'Asl Na3 sud.

