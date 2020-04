Da oggi al Cotugno possibili tremila tamponi al giorno

Per passare alla fase 2 è fondamentale allargare il numero dei tamponi eseguiti in Campania, ancora troppo basso rispetto alle medie nazionali. Ad oggi nei presidi ospedalieri vengono effettuati in media tra i 1.300 e i duemila tamponi al giorno in Campania, troppo poco per avere un quadro generale effettivo della diffusione del contagio.

Dopo l'annuncio di De Luca di ieri, che ha parlato di screening di massa necessari per l'avvio della fase 2, che prevede un allentamento delle misure restrittive, è arrivata l'importante dichiarazione di Maurizio Di Mauro, direttore generale dell'azienda dei Colli a cui afferisce l'ospedale Cotugno di Napoli: "Da oggi ci attesteremo su un numero di tremila tamponi al giorno al Cotugno". Quindi solo l'ospedale delle malattie infettive effettuerà più tamponi di quelli realizzati giornalmente finora da tutti i centri ospedalieri autorizzati ad eseguirli.

"E' arrivato il momento di pensare alla fase due. Questo significa screening su tutti a partire dai familiari delle persone venute a contatto con i positivi. Cominciamo ad aprire qualche attività - ha sottolineato il Dg dell'azienda dei Colli - e chiaramente anche per queste persone, per questi lavoratori, dobbiamo assicurarci che non siano portatori di patologie virali e che non possano contagiare gli altri. Fase due sarà delicata, il Cotugno continuerà a lavorare con i pazienti Covid, come sta facendo", conclude. Senza dimenticare i test sierologici, importanti per individuare chi ha gli anticorpi del virus e che ha dunque già sviluppato la malattia, magari in maniera asintomatica o paucisintomatica.