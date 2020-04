Tamponi in auto: partito il “Casello tampone” (VIDEO)

L'Asl Napoli 2 ha avviato un nuovo strumento di diagnostica per la lotta al Coronavirus. Attivato il “Casello Tampone”, un piazzale indicato dall'Asl dove vengono convocati i cittadini e vengono sottoposti al tampone senza uscire dalla loro auto. Uno strumento già utilizzato in altre nazioni, in particolar modo in Corea del Sud, e considerato uno degli strumenti migliori per tracciare la situazione epidemiologica. Così si conta di scovare eventuali positivi e anche persone pauci-sintomatiche che potrebbero infettare senza essere a conoscenza di essere contagiati.

Il post di De Luca

Coronavirus: per incrementare il numero dei controlli, l’ASL Napoli 2 Nord ha attivato il “Casello Tampone”: il paziente arriva in macchina in un piazzale indicato dai sanitari; si ferma presso una postazione dove sono presenti due infermieri ed un medico e, senza scendere dall’auto, viene sottoposto al tampone attraverso il finestrino. Il servizio è attivo a Giugliano per tutti i Comuni dell’Asl Napoli 2. È una procedura che abbatte drasticamente i tempi, si fa in meno i 5 minuti, rispetto alle 3 ore necessarie per il tampone a domicilio. Va sottolineato che il tampone, anche in questa modalità, viene effettuato esclusivamente ai soli pazienti appositamente chiamati dall’Asl (sull'area è presente un presidio della Polizia). È un’iniziativa molto importante, ma ricordiamo che per fermare i contagi la priorità è stare a casa e mantenere la distanza sociale.

