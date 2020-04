Coronavirus, tamponi direttamente in auto a Napoli nord

L'Asl Napoli 2 Nord, sull'esempio di quanto già fatto in Germania e in Toscana ed Emilia-Romagna, ha dato l'ok ai tamponi per individuare il Covid-19 direttamente seduti nella propria auto. Il paziente arriva nella sua vettura in un piazzale indicato dai sanitari, si ferma presso una postazione dove sono presenti i tre sanitari e, senza uscire dal veicolo, viene sottoposto al tampone attraverso il finestrino. L'intera procedura dura 5 minuti e riduce anche i possibili contagi.

"Stiamo continuamente rimodulando le organizzazioni per fronteggiare la pandemia di Covid 19 - dice Antonio d'Amore, Direttore Generale dell'Asl - la scorsa settimana abbiamo fatto entrare in servizio ulteriori tre ambulanze sul territorio, dedicate esclusivamente ai tamponi a domicilio. Però tale formula sapevamo che non ci avrebbe permesso di rispondere totalmente alle esigenze del territorio. Per questa ragione abbiamo avviato la soluzione del 'Casello Tampone', procedura estremamente veloce, molto sicura e che aumenta il numero dei tamponi effettuabili e riduce l'impiego dei dispositivi di protezione individuale".

Casello tampone

Il servizio non sostituisce quello dei tamponi a domicilio delle ambulanze del 118, ma è utile per realizzare un alto numero di test. Il casello tampone è allestito presso l'ospedale di Giugliano, dove sono già stati effettuati 150 tamponi in tre giorni.

Una ulteriore postazione potrebbe essere realizzata anche in un'area adiacente all'ospedale di Pozzuoli. Possono accedere al casello tampone solo coloro che saranno selezionati dall'Azienda Sanitaria. Durante le attività di test ci sarà anche un presidio delle forze dell'ordine.