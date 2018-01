Minaccia due anziani con un taglierino per rubare 20 euro: arrestato

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Afragola hanno arrestato un 34enne responsabile del reato di rapina. Ieri mattina in via Santa Maria la Nova ad Afragola nell’area parcheggio non custodito di un centro commerciale i poliziotti hanno notato un uomo scendere da un’autovettura coperto da un copricapo. L'uomo si era avvicinato ad una coppia di anziani armato di taglierino. Pochi attimi ed il rapinatore risaliva alla guida dell’auto per fuggire dopo essersi appropriato di una banconota da 20 euro.

Gli agenti lo hanno inseguito e raggiunto prima che potesse allontanarsi dal parcheggio. L'uomo è stato trovato in possesso sia del copricapo che del taglierino che sono stati sequestrati. Nel frattempo le anziane vittime si erano allontanate dal centro commerciale. Gli agenti hanno arrestato il rapinatore che è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Poggioreale.