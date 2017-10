Rapina in una tabaccheria: bottino da 3mila euro

È entrato da solo, armato e con il volto coperto ed ha minacciato la proprietaria della tabaccheria. Dopo pochi minuti era già fuori con il bottino. È successo a Torre Annunziata a Largo Grazie dove questa mattina un uomo ha messo a segno una rapina a mano armata. Vittima un'esercente della zona che si è vista costretta a consegnare tutto l'incasso senza opporre resistenza. Il blitz è durato pochi minuti al termine dei quali il malvivente è scappato.

La donna è rimasta pietrificata tanto da non riuscire a fornire ulteriori dettagli sull'accaduto. Non si sa, infatti, nemmeno quale mezzo abbia utilizzato l'uomo per la fuga. La proprietaria della tabaccheria è riuscita solo a chiamare i carabinieri della compagnia oplontina, agli ordini del maggiore Luigi Coppola, che attualmente stanno indagando sul fatto. Unico strumento a loro disposizione, le telecamere di sorveglianza della zona dalle quali sperano di ottenere ulteriori dettagli utili all'identificazione del rapinatore.