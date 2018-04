Prova il suv in spiaggia, la famiglia napoletana rischia d'annegare

Una serata spensierata stava per tramutarsi in tragedia quando ieri una famiglia napoletana si è avventurata con il suv sulla spiaggia di Castelvolturno. Il 30enne alla guida, residente nel quartiere di Secondigliano, era nella località balneare casertana con moglie, una figlia di due anni e un bimbo di pochi mesi, quando ha deciso di guidare sul litorale: la sabbia non ha sorretto il veicolo, che ha cominciato a affondare lentamente. Decisivo l'intervento di polizia e carabinieri che, tuffandosi, hanno salvato madre e piccoli.