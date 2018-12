Suv per bloccare l'accesso nel vicolo: arrivano i vigili

“Quello che è accaduto questa mattina a salita Pontecorvo non può essere giustificato in alcun modo”. Il consigliere regionale di Verdi, Francesco Emilio Borrelli, assieme a quello comunale del Sole che Ride Marco Gaudini denunciano la chiusura al traffico con un Suv in via del tutto abusiva di un tratto di salita Pontecorvo da parte di alcuni residenti, per facilitare dei lavori ad un fabbricato.

“Siamo davanti all’assurdo. L’accesso alla strada è stato sbarrato con un Suv all’altezza della chiesa delle Scalze. Il transito è stato interdetto abusivamente lungo un tratto di salita Pontecorvo e di vico Lungo Pontecorvo, all’altezza dell’entrata al museo Nitsch. In seguito al nostro esposto la polizia municipale è intervenuta prontamente. Il proprietario del Suv è stato identificato, multato e denunciato e la strada è stata finalmente riaperta. Rivolgiamo un ringraziamento al comandante Ciro Esposito per la solerzia dell’intervento”.