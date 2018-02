Scomparsa Susy Paci, fascicolo contro ignoti: è ancora giallo sulle sorti della 49enne

Resta “contro ignoti” il fascicolo a proposito di Susy Paci, la 49enne di Sabbiano, in provincia di Arezzo, di cui non si sa nulla da più di due settimane.

Sono state smentite le voci che vedevano un 45enne partenopeo indagato. L'uomo è stato in effetti interrogato nei giorni scorsi dagli inquirenti, ma ha consegnato spontaneamente il suo smartphone per controlli. I due si erano conosciuti sui social, incontrati il 23 gennaio a Napoli, avrebbero trascorso una notte in albergo e si sarebbero separati il 24 mattina. Da allora non l'avrebbe più vista né sarebbe entrato in contatto con lei. L'uomo aveva rimosso la donna dai contatti social. Secondo un'amica della Paci, tra lei ed il 45enne c'era da tempo un legame.

Le indagini, della Procura di Napoli, potrebbero sondare le attività social della donna che intanto – sposata e madre di due figli di 19 e 17 anni – resta irreperibile. Allontanatasi volontariamente, almeno all'inizio, la donna avrebbe inviato alle 20,30 del 23 gennaio un messaggio al figlio maggiore: “Domani torno, resto a dormire da un'amica, vi devo parlare”. Parole sulla cui autenticità però il figlio nutre molti dubbi.