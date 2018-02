Persone scomparse, Susy è stata ritrovata: "Volevo una pausa di riflessione"

Susy Paci, la 49enne di Arezzo vista per l'ultima volta a Napoli, è stata ritrovata in un B&B di corso Umberto. La donna aveva chiesto una camera per questa notte, ma la proprietaria l'ha riconosciuta e l'ha convinta a recarsi dalla polizia.

Secondo quanto trapela, la 49enne avrebbe affermato di aver fatto perdere le proprie tracce in quanto stanca del rapporto con il marito a causa dei frequenti litigi e di aver avuto bisogno di una pausa di riflessione.

La nota della Questura: "Alle 19.00 si è presentata presso gli uffici del Commissariato di Polizia Vicaria Mercato la donna che si era allontanata da Arezzo il 23 gennaio. La donna è stata condotta presso gli uffici della Squadra Mobile e subito in Procura".