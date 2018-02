Il mistero Susy Paci: la donna è sparita da Arezzo per incontrare un amante virtuale a Napoli

Preoccupa amici e familiari il caso della 49enne aretina Susy Paci, sparita il 23 gennaio da Arezzo, diretta a Napoli a quanto pare per conoscere dal vivo un uomo 45enne frequentato in chat. Del caso si è occupata la trasmissione 'Pomeriggio 5' condotta da Barbara D'Urso su Canale 5. L'inchiesta ha confermato che Susy è partita il 23 da Arezzo, lasciando la sua macchina parcheggiata (peraltro con le portiere aperte) nei pressi della stazione, e ha preso il treno per Napoli. Per ora si ipotizzano i reati di sequestro di persona e occultamento di cadavere, come riporta Pomeriggio Cinque. Gli inquirenti hanno anche appurato che la donna ha trascorso la notte a Napoli con il 45enne. L'uomo, interrogato a Napoli, ha confermato l'incontro ma ha detto di aver salutato Susy il 24 gennaio, e di non sapere nulla. A quanto pare l'ultima localizzazione del suo cellulare è stata rilevata in provincia di Salerno il 24, e qualcuno ipotizzerebbe un secondo incontro per la mamma aretina, in provincia di Salerno.





Intanto il marito è incredulo: "Non so perché è sparita, devo sapere che fine ha fatto. Qui non le mancava nulla e lei lo sa. Facevo il massimo per lei, la amo ancora, l'ho perdonata tante volte. Forse è andata via per uno migliore, non so, le prometteva i viaggi. I miei figli dicono che è stata stupida. Ora non la voglio più in casa mia, i cellulari sono la rovina dell'uomo", ha detto il marito di Susy, sconvolto. Un ultimo messaggio inviato dalla donna il 24 gennaio e indirizzato a uno dei figli: "Sto bene, avvisa babbo e Fede che torno domattina. Resto a dormire qui, domani voglio vedervi a Catenaia, alle 10 sarò a casa per parlarvi". Da quel momento nessuna notizia. Un'amica ipotizza che il messaggio sia stato scritto da un'altra persona, non da Susy Paci, la 49enne aretina sparita nel nulla.