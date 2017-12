Il Surf-Skate arriva nell'area nord di Napoli

Surfare senza onde? Al coperto? Nell'area nord si può. Grazie ad un’onda di legno di 11 metri, una struttura indoor dove, in assenza di onde marine, ogni surfista può allenare e migliorare le tecniche di equilibrio, oltre alle manovre e lo stile del surf da onda.

È il Surf-Skate arrivato in città grazie all’associazione Surf Your City di Livio Annunziata che ha organizzato LORDS OF CITY, prima gara nazionale al Sud che ha visto il romano Manzo vincere tra gli open e Cardinali di Senigallia negli juniores mentre il laziale Simone Falsarone si è aggiudicato il premio Best Style. Ottime le performances dei giovanissimi napoletani Matteo De Filippo, Luigi Ippolito e Fabrizio D'Agostino.

Il surf-skate è una nuovissima disciplina sportiva che si pratica con una tavola da skateboard di ultima generazione su un' onda di legno, una rampa di 11 metri che riproduce la forma di un'onda del mare.

La "A.S.D. Surf Your City" di Napoli insegna le manovre del surf a mare ma su una piattaforma ondulata di legno. Un prezioso allenamento per i surfisti anche al coperto, in tempi di calma piatta a mare e di mancanza di onde, grazie al quale si perfezionano su uno skate quei movimenti che poi in acqua diventeranno manovre di surf, uno sport sempre più popolare.