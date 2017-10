Folla di fedeli per la supplica alla Madonna di Pompei

La prima domenica di ottobre per i fedeli di Napoli e provincia significa solo una cosa: la supplica alla Madonna del Rosario di Pompei. Come ogni anno in migliaia hanno raggiunto la basilica mariana per raccogliersi in preghiera. Fedeli da ogni parte della Campania e delle regioni vicine hanno raggiunto Pompei dove è prevista l'apertura eccezionale della mensa dei poveri “Papa Francesco”. È previsto, infatti, un pranzo straordinario in cui le autorità religiose mangeranno accanto ai poveri.

Sono state calcolate in 50mila le persone che verranno accolte nella cittadina ai piedi del Vesuvio. Nelle prime ore della notte in migliaia erano già giunti a Pompei per la messa di mezzanotte e cominciare la veglia di preghiera. Il rito cominciato in questi minuti sarà presieduto dal cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana, e verrà trasmesso in diretta tv su Canale 21. La vergine unisce nella fede migliaia di fedeli anche all'estero.