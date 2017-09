Pompei, Supplica alla Madonna del Rosario: celebrerà il presidente della Cei

Saranno come di consueto migliaia i fedeli che domenica prossima, 1 ottobre, si ritroveranno sul sagrato della Basilica per recitare la Supplica, preghiera composta da Bartolo Longo nel 1883 in onore della Vergine del Rosario di Pompei.

A presiedere il rito, che avrà inizierà con la messa alle 10.30, sarà il cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo Metropolita di Perugia-Città della Pieve e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Con lui pastore della Chiesa di Pompei, monsignor Tommaso Caputo, vescovi e clero diocesano.