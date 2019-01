Ruba due borse all'esterno di un supermercato, poi se ne disfa davanti ai carabinieri

I carabinieri della compagnia di Casoria hanno arrestato per evasione e furto aggravato P.C., un 46enne del luogo già noto alle forze dell’ordine. Mentre percorrevano la circumvallazione esterna i militari dell’arma lo hanno notato lanciare una borsa dal finestrino dell’auto che stava guidando. Lo hanno bloccato ed hanno controllato l’auto, poi hanno recuperato la borsa di cui il 46enne si era disfatto. Nell’abitacolo i militari hanno rinvenuto anche un borsone che, così come la borsa, da veloci accertamenti è risultato essere stato rubato poco prima da un’auto parcheggiata fuori da un supermercato di Casoria.

Nel parcheggio del supermercato i militari hanno trovato in effetti una Renault Modus con il deflettore frantumato. L’uomo è stato tratto in arresto e, dopo le formalità, è stato tradotto in carcere. La refurtiva è stata restituita al proprietario, individuato mentre era ancora nel parcheggio.