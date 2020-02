Coronavirus, la catena di supermarket rassicura: "Non mancano rifornimenti"

Tanti napoletani hanno trovato gli scaffali vuoti, ieri, quando - alcuni per normali commissioni, tanti altri perché in preda alla psicosi da coronavirus - si sono recati nei supermercati. Lo ha confermato anche un post di Gianni Simioli, speaker radiofonico della Radiazza su Radio Marte. Per la psicosi coronavirus, un supermercato di Fuorigrotta è stato preso d'assalto e quasi svuotato, ha raccontato Gianni Simioli.

Oggi, però, la direzione della catena di supermercati partenopea "Sole 365" ha voluto rassicurare i propri clienti: "La direzione di Sole 365 rassicura tutti i gentili clienti che non vi è alcuna ragione di preoccupazione per i rifornimenti. Tutti i nostri supermercati sono aperti e

regolarmente funzionanti e lo saranno per i prossimi giorni, con tutti i prodotti disponibili. Buona giornata".

Coronavirus, negativi tutti i tamponi

Sono intanto risultati tutti negativi gli oltre venti test effettuati ieri presso l'ospedale Cotugno di Napoli su tamponi per Coronavirus.

Tra questi c'è anche quello effettuato su un paziente morto ieri mattina al Cardarelli prima del decesso. L'uomo era ricoverato presso il nosocomio partenopeo per altre gravi problematiche.

Negativo anche il test per quanto riguarda l'atleta lombardo che aveva partecipato alla Napoli City Half Marathon e che era stato ricoverato ieri presso l'ospedale San Paolo, dopo essersi ritirato nel corso della gara podistica.

Resta ancora invariata la situazione in Campania rispetto ai contagi , dunque, visto che anche il cittadino di Castellammare è stato sottoposto al tampone, dando esito negativo.





