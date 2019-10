Lavoro nero, supermercati nel mirino dei carabinieri: una denuncia e multe per 76mila euro

A Nola e nei Comuni di Cimitile e Liveri, i carabinieri della locale compagnia con quelli del Nucleo ispettorato del lavoro di Napoli hanno portato a termine diversi controlli volti al contrasto del lavoro nero.

I militari hanno sospeso l’attività di un supermercato - afferente ad una nota catena - a Cimitile: due dei nove dipendenti non erano regolarmente contrattualizzati. Nell'esercizio commerciale sono risultate anche violazioni alle norme sulla sicurezza: i dipendenti non erano stati sottoposti a visite medice né formati sulla sicurezza sui posti di lavoro. Le sanzioni elevate ammontano ad 11mila e 500 euro.

Anche a Nola un supermercato è finito nel mirino degli operanti. Dei 27 lavoratori totali, quattro sono risultati essere senza contratto. Numerose anche in questo caso le violazioni amministrative e penali alla normativa sulla sicurezza e la formazione del personale: le sanzioni elevate hanno raggiunto il totale di 64mila e 500 euro.

Per le violazioni nei due punti vendita è stata denunciata una 55enne di Cimitile, amministratore unico delle società proprietaria di entrambi i supermercati. Le forze dell'ordine non hanno reso noti i nomi dei supermercati in cui sono state riscontrate le irregolarità.