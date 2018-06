Superenalotto a Castellammare: vinto un milione di euro

Con sette euro è riuscito a portare a casa un milione. È successo a Castellammare di Stabia dove un fortunato vincitore ha sbancato al Superenalotto. Acquistando una quota del sistema della Sisal, “Giada”, è riuscito a portare a casa la cifra milionaria.

La schedina vincente è stata acquistata nella tabaccheria Gemelli di via Pozzillo, nella frazione di Ponte Persica. Il sistema è stato giocato da 45 fortunati in giro per l'Italia. I vincitori sono sparsi da Milano e Reggio Calabria e tra questi anche il vincitore stabiese. I fortunati si divideranno il jackpot arrivato a 51,3 milioni di euro.