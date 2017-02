La fortuna ha baciato Pompei. Vincita al SuperEnalotto, nella giornata di ieri, con un 5 da 87.623,36 Euro.

La vincita è stata registrata presso il punto vendita Sisal situato in via Campo Aviazione 22. Per il prossimo appuntamento, la sestina vincente mette in palio un Jackpot da 87,3 milioni di euro.