Rione Berlingieri, centrato un 5 da quasi 200mila euro

Estrazione fortunata per un napoletano, quella del Superenalotto odierna. Il Jackpot non è stato centrato in Italia, non ci sono stati 6 né 5+, ma a Napoli, in via Cardinale Filomarino - Rione Berlingieri - un fortunato giocatore ha centrato un 5 da 184mila euro circa. Secondo quanto si apprende la schedina fortunata è stata giocata nella tabaccheria 'Cerrato' di via Filomarino.

Questi i numeri estratti

04 05 31 35 46 80 Jolly: 77 Superstar: 34