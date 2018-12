SuperEnalotto, la fortuna bacia Frattamaggiore: vinti 100mila euro

Natale fortunato in provincia di Napoli: a Frattamaggiore un giocatore ha vinto al SuperEnalotto ben 100mila euro.

La vincita è avvenuta presso la tabaccheria Volpicelli di via Roma, nel centro della città dell'hinterland napoletano.

Non è nota, come di consuetudine, l'identità del vincitore. La giocata – come spiegato dai titolari della ricevitoria – è stata effettuata nel tardo pomeriggio di sabato.