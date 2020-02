Summit Italia-Francia a Napoli: Conte incontra Macron

Dopo aver visitato il Teatro San Ferdinando e il Cristo Velato, il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron è giunto a Palazzo Reale di Napoli, accompagnato dal premier italiano Giuseppe Conte, per il summit Italia-Francia. Presenti i ministri di entrambi i Governi che si riuniranno per tutto il pomeriggio per rinforzare la collaborazione tra i due Paesi. Per l'esecutivo italiano, tra gli altri, presenti Luigi Di Maio, Sergio Costa, Danilo Tonielli, Paola De Micheli, Lucia Azzolina, Luciana Lamorgese.