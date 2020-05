Vigile urbano si toglie la vita: aveva 30 anni

Un vigile urbano di 30 anni, in servizio al comando di San Giorgio a Cremano, si è tolto la vita. A trovare il corpo senza vita in auto dell'uomo in strada, in via Siani, a Ercolano un passante, che ha subito chiamato i soccorsi, ma era ormai troppo tardi per salvare la vita al 30enne.

Indagini in corso sulle ultime ore di vita dell'agente della polizia municipale, al fine di ricostruire le possibili motivazioni del gesto estremo, compiuto con un colpo di pistola, che ha lasciato sgomenti parenti, colleghi e amici.