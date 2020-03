Tragedia a Torre del Greco, donna cade dal balcone di casa: morta sul colpo

Dramma in via Vittorio Veneto a Torre del Greco, dove una donna è caduta dal balcone di casa, perdendo tragicamente la vita. Sul posto sono giunte due ambulanze e i vigili del fuoco, ma per la donna non c'è stato nulla da fare.

In molti hanno assistito in strada alla caduta, non si sa ancora se avvenuta per un incidente o per un insano gesto, avvisando il 118.