Uomo impiccato in un terreno: ipotesi suicidio

Potrebbe trattarsi di un suicidio ma al momento tutte le ipotesi investigative sono in campo. Un uomo è stato trovato con dei segni al collo in un terreno agricolo nei pressi della stazione ferroviaria di via Ponte Riccio. Probabilmente si tratta dei segni di una corda che darebbe adito all'ipotesi che si sia impiccato.

Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato di Giugliano ed il sostituto procuratore di turno. Disposto il sequestro della salma e a breve potrà essere necessaria l'autopsia per stabilire le cause del decesso. A dare l'allarme poche ore fa è stato un contadino che si trovava a passare in zona.